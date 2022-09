Juanma Castaño desvela en La Resistencia cuánto dinero tiene

El periodista deportivo acudió a La Resistencia junto a Miki Nadal para promocionar la segunda temporada de Cinco Tenedores. Además de este programa de cocina, Juanma Castaño dirige El Partidazo de Cope y El Partidazo de Vamos, lo que le ha permitido ahorrar bastante dinero desde 1993, año en el que comenzó a trabajar en la SER.

Antes de desvelar el dinero que tenía, Juanma Castaño compartió con David Broncano el mensaje que le había trasladado su hijo: “Me ha dicho que, por favor, no viniera. Y luego que no me meta en líos. No quiere problemas”.

“Claro, ¿él está ahora en cuarto de la ESO, no?”, preguntó David Broncano. Juanma Castaño reconoció entonces no tener ni idea. “Te lo juro por Dios, es que me lío con los cursos”, se justificó. “Vaya liada, eso va ha salir en todos los sitios”, añadió Juanma Castaño.

¿Cuánto dinero tienen Juanma Castaño y Miki Nadal?

El primero en revelar cuánto dinero tenía fue Miki Nadal: “Ponle 4 millones de euros... piensa que llevo más de 4.500 directos”. Entonces Juanma Castaño invitó a David Broncano a adivinar cuánto tenía él. “¿La mitad?”, preguntó el presentador de La Resistencia. “¿1.900.000? Puede. Y estamos los dos divorciados, con lo cual se ha perdido todo”, contestó Juanma Castaño.

La verdad es que la gente dice unas cosas en redes, si es que son tremendos.#LaResistencia @NadalMiki @juanmacastano pic.twitter.com/q03O37SAln — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 20, 2022

Juanma Castaño compite ahora con El Chiringuito

Esta nueva temporada, El Partidazo de Cope, además de en la radio, se emite en televisión. TRECE busca así competir con El Chiringuito de Josep Pedrerol aunque, de momento, las audiencias están por debajo de lo esperado.