Se ofrece para relevar a Luis Enrique en la Selección

Marcelino García Toral no aceptó la propuesta de renovación que le ofreció Aitor Elizegi a la espera del cambio de presidencia en el Athletic y, sobre todo, porque quería estar libre por si Luis Enrique deja la Selección tras el Mundial de Catar. Por este motivo el técnico asturiano habría declinado una propuesta para relevar a Julen Lopetegui como entrenador del Sevilla, club al que ya dirigió en su día.

En una entrevista que ha concedido en Inglaterra, al ser cuestionado por la Selección, Marcelino García Toral señalaba: “La mayoría de los entrenadores españoles tendrían la selección nacional como su mayor ambición. Espero que pueda suceder algún día. Pero no sé si será un año o dos años o diez años. Ahora mismo es imposible porque hay un entrenador que lo está haciendo muy bien y al que tengo el máximo respeto”.

Marcelino, pendiente de Luis Enrique para hacerse cargo de la Selección

La puerta de la Selección se la podría cerrar Luis Enrique si renueva. No obstante, ha declinado las propuestas que le ha hecho llegar la Federación hasta la fecha y no tomará una decisión hasta que termine el Mundial de Qatar. De no tener la opción de hacerse cargo de la Selección, Marcelino García Toral contempla la opción de entrenar en el extranjero: “La Premier League y la Serie A son las opciones más atractivas. Tuvimos una muy buena oportunidad de ir a Italia, pero me llegó demasiado pronto después de lo que pasó en Valencia”.

Por contra, si Luis Enrique no siguiese y Marcelino García Toral tomase las riendas de la Selección, se reencontraría con Nico Williams, del que ha comentado: “No vi nada en él que los entrenadores juveniles del club no hubieran visto ya. Todavía no ha jugado mucho en Primera pero su progresión es clara y la selección le ha llamado. Con su atrevimiento y su calidad aprovechó esa oportunidad”.