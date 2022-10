El aplaudido gesto del Atlético de Madrid con Ana Rosa Quintana

La presentadora ha regresado al trabajo tras un año alejada de la televisión en el que ha recibido un tratamiento contra el cáncer. El Atlético de Madrid ha tenido un gesto con Ana Rosa Quintana haciéndole llegar un ramo de flores rojas y blancas que le entregó Joaquín Prats.

“Últimamente veo mucho fútbol y ayer estuve viendo el Atlético de Madrid-Brujas. Me dio muchísima pena porque yo pensé que teníamos el pase asegurado. Toca seguir peleando, pero a eso estamos acostumbrados los del Atleti”, dijo la presentadora al recibirlo. Cabe señalar que Ana Rosa Quintana es una reconocida seguidora del Atlético de Madrid.

Así fue el regreso de Ana Rosa Quintana a la televisión

“Me siento como si nunca me hubiese ido” reconoció durante el club social cuando, emocionada, quiso agradecer el “apabullante” cariño que ha recibido estos 11 meses en los que, admitió, “se ha subido por las paredes” al ver por televisión en su sofá - en lugar de contar ella como lleva haciendo los últimos 30 años - acontecimientos históricos tan relevantes como el fallecimiento de la Reina Isabel II, la invasión de Rusia a Ucrania o la devastación causada en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

“Estoy aquí porque tengo tratamiento, pero esto sigue. No podré decir que estoy curada hasta dentro de 5 años, 7 años... Esto no es de un día para otro, esto sigue, y si puedo ayudara alguna persona que haya pasado por lo mismo o que lo vaya a pasar, pues yo encantada” explicó emocionada, consciente de que su ejemplo ha servido a muchas personas que, al igual que ella, luchan contra el cáncer.

“Volver ha sido como una primera vez. Anoche no podía dormir. Eran nervios mezclados con emoción. Esto es como volver a la vida. Bendita rutina. He sentido nervios, nostalgia, miedo... “, confesó, asegurando que “físicamente me encuentro fenomenal pero no hay que echar las campanas al vuelo”.

“He acabado un tratamiento y me encuentro estupendamente, pero no estoy dada de alta. Podré decir que estoy dada de alta en 5 años ó 6 años. Una vez acabas con la quimio, la radio, las intervenciones quirúrgicas, te queda un tratamiento de pastillas y revisiones, analíticas prácticamente todos los meses, revisiones cada trimestre...” añadió poniendo de relieve el largo proceso que todavía le queda por delante.