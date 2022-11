El dinero que deja de ganar el Atlético y los futbolistas a los que venderá para cuadrar sus cuentas

La derrota frente al Oporto supondrá un importante revés económico para el conjunto rojiblanco. Y es que, al haber quedado fuera de Europa, el Atlético de Madrid dejará de ingresar 30 millones de euros. Así pues, el club colchonero deberá vender a varios de sus futbolistas para cuadrar sus cuentas y poder reforzarse el próximo verano.

Si bien el verano pasado el Atlético de Madrid rechazó una oferta de 100 millones de euros del Bayern de Múnich por Joao Félix, éste estaría abierto a escuchar ofertas por el luso. Relegado al banquillo por Simeone, el propio futbolista de 22 años habría pedido a su agente, a Jorge Mendes, que le buscase una salida. Eso sí, el Atlético de Madrid sólo venderá a Joao Félix si alguno de sus pretendientes se acerca a los 127 millones que pagaron por él en su día al Benfica.

Otro futbolista al que Simeone le ha puesto una cruz en el presente curso ha sido a Rodrigo de Paul. Ni el técnico argentino ni el club vieron con buenos ojos que tras pedir permiso para visitar a su padre enfermo, fuera visto en una fiesta con su novia, la cantante Tini Stoessel. Por él el Atlético de Madrid pagó 35 millones al Udinese y ahora podría volver a la Serie A de la mano de la Juventus o del Milan.

El cuadro colchonero escuchará ofertas por un Yannick Carrasco que ya estuvo cerca de salir en verano a cambio de su cláusula de rescisión, que es de 60 millones de euros. El belga ya salió del Atlético de Madrid rumbo a China en 2018 en un movimiento que permitió al club resolver un problema similar en sus arcas. Ahora un buen Mundial podría poner de nuevo a Yannick Carrasco en el escaparate.

El que no podrá revalorizarse en esta cita, porque no será convocado con Francia es Thomas Lemar. Aunque recientemente renovó a la baja con el Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco escuchará ofertas por él. Lo mismo hará con Mario Hermoso y con Saúl Ñíguez, por los que no espera recibir grandes cantidades ante el poco protagonismo que están teniendo.

El Atlético de Madrid, ahogado por los sueldos

Sin embargo, el Atlético de Madrid ya dejó salir a este último en calidad de cedido rumbo al Chelsea con la única finalidad de liberarse de su elevada ficha. Y es que los sueldos están ahogando al club. Simeone es el entrenador mejor pagado del mundo y jugadores como Oblak y Griezmann cobran cerca de 10 millones de euros. Saúl Ñíguez y Koke estarían en el segundo escalón salarial con fichas que rondarían entre los 6 y los 8 millones.