Luis Enrique hace saltar a Achraf tras no convocar a Sergio Ramos

Aunque la ausencia de Sergio Ramos en la ausencia definitiva de Luis Enrique no ha sido ninguna sorpresa, sí lo ha sido en Francia. Y es que el central está mostrando un rendimiento a sus 36 años muy similar al que mostró en el Real Madrid. Es por ello por lo que Achraf, compañero de Sergio Ramos en el PSG, no ha podido evitar salir en su defensa al ver como Luis Enrique le dejaba fuera del Mundial de Qatar.

Con un irónico aplauso, Achraf escribía sobre Sergio Ramos: “El mejor defensa del mundo”. Por su ausencia, y también por la de Iago Aspas, ha sido preguntado Luis Enrique en rueda de prensa. “Tengo por norma no hablar de las ausencias. Le pasa a todos los seleccionadores. No voy a entrar a valorar los que no están en la lista. Todos los que hayan jugado, mi reconocimiento. Los importantes son los 26 que están”, manifestaba.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022

Luis Enrique no ha hablado de la ausencia de Sergio Ramos, sí de la de Piqué

Si bien Luis Enrique no ha querido hablar de la ausencia de Sergio Ramos, sí lo ha hecho de la de Piqué. “Estaba en la prelista. Es un jugador activo, profesional y de los mejores centrales. Rindió a un altísimo nivel. Cuando hago la lista de 55, no como primera opción, porque la línea ha sido la de continuidad. Dentro de esa lista, hay jugadores más veteranos con los que no tendría dudas con contar con ellos. Lo que pasó, no lo puedo controlar”, aseguraba.