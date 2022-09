¡Se arrepiente por no haber llevado a Raúl a la Selección!

Aunque fue Luis Aragonés el que decidió prescindir de Raúl en la Selección, Vicente del Bosque mantuvo el bloque y no volvió a convocar al capitán del Real Madrid durante sus ocho años como seleccionador español.

“Siempre hemos llevado a aquellos que considerábamos los mejores, pero no sé si me arrepiento de no llevar a Raúl. Él no sólo es Real Madrid, siente pasión por el fútbol. Es muy exigente y tiene un porvenir fantástico en los banquillos. Algunos días, siento dolor por el hecho de que no estuviera. Una vez que no pude llevar a Senna también me pasó”, señalaba Del Bosque en el FID Castilla y León ABANCA 2022.

Los méritos de Raúl para haber sido convocado por Del Bosque con la Selección

En el primer año de Vicente del Bosque al frente de la Selección, Raúl hizo méritos para ser convocado anotando 24 goles y repartiendo 9 asistencias en los 47 partidos que disputó con el Real Madrid. La siguiente campaña fue su última en el conjunto blanco y sufrió un esguince en el tobillo. Aún así participó en 39 encuentros y marcó 7 tantos.

También durante las dos temporadas que jugó en el Schalke, los registros de Raúl podrían haberle llevado a ser convocado por Vicente del Bosque con la Selección. En la primera anotó 19 goles y repartió 7 asistencias en 51 partidos; y en la segunda, en 47 choques, marchó 21 tantos y dio 8 pasos de gol.

Del Bosque prefirió no opinar sobre la convocatoria de Luis Enrique

Por último, cuestionado por la última lista de Luis Enrique, Vicente del Bosque prefirió no opinar al respecto: “Yo he sido, pero ya no soy seleccionador. Todo lo que haga Luis Enrique se hace en beneficio del fútbol español. Si ahora me pusiera a opinar de la lista, la gente pensaría que no soy el Del Bosque de siempre”.