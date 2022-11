Casillas sale en defensa de Luis Enrique en redes sociales

El que fuera guardameta del Real Madrid y de la Selección se ha estrenado como comentarista en el partido inaugural del Mundial de Qatar. Aún así ha sido a través de sus redes sociales donde Iker Casillas ha querido romper una lanza en favor de Luis Enrique.

“Para mí Luis Enrique ha hecho un cambio generacional y lo ha conseguido. Estarás de acuerdo o no con la gente que ha llevado. Estarás de acuerdo o no con la gente que ha llevado, pero los resultados son positivos. Dejemos trabajar al seleccionador y que saque lo mejor de los jugadores de la selección”, manifestaba Iker Casillas en sus redes sociales.

Para mi @LUISENRIQUE21 ha hecho un cambio generacional y lo ha conseguido. Estarás de acuerdo o no con la gente que ha llevado, pero los resultados son positivos. Dejemos trabajar al seleccionador y que saque lo mejor de los jugadores de la @SEFutbol — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 20, 2022

La reacción de Iker Casillas en redes sociales a la lista de Luis Enrique

Iker Casillas, asiduo a utilizar sus redes sociales, realizó recientemente un vídeo viral en TikTok. En él se podía ver al de Móstoles reaccionando al anuncio de la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. Iker Casillas parecía sufrir al ver como el asturiano convocaba a Unai Simón, a David Raya y a Robert Sánchez como porteros. ¡Y no porque en su lugar esperase a Kepa o a David de Gea! “¿Y si vuelvo”, preguntó a sus seguidores causando furor en redes sociales.

Luis Enrique y la ausencia de Piqué

Gerard Piqué, excompañero de Iker Casillas, es la única ausencia en el Mundial que Luis Enrique explicó el día en el que desveló su lista: “Estaba en la prelista. Es un jugador activo, profesional y de los mejores centrales. Rindió a un altísimo nivel. Cuando hago la lista de 55, no como primera opción, porque la línea ha sido la de continuidad. Dentro de esa lista, hay jugadores más veteranos con los que no tendría dudas con contar con ellos. Lo que pasó, no lo puedo controlar”.