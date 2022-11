El reproche de Gayà y de la prensa valencia a Luis Enrique por dejarle fuera del Mundial

El lateral del Valencia ha confirmado que su lesión no reviste de gravedad. José Luis Gayà tiene un esguince leve del que podría haberse recuperado a tiempo para el debut de España en el Mundial. Aún así Luis Enrique ha preferido llamar a Alejandro Balde, del Barcelona en su lugar. Al que sí esperará el seleccionador es a Hugo Guillamón, que se entrena al margen y es duda frente al partido contra Costa Rica, algo que ha querido denunciar la prensa valenciana.

Según Superdeporte, la polivalencia de este último ha jugado a favor de permanencia en el Mundial. Y es que frente a Portugal, en el encuentro decisivo de la UEFA Nations League, Luis Enrique confió en Hugo Guillamón como titular. Curiosamente, en dicho choque también salió de inicio José Luis Gayà, que jugó los noventa minutos.

Nuevo y desgarrador mensaje de Gayà después de que Luis Enrique le dejase fuera del Mundial

Tras ser desconvocado para el Mundial por Luis Enrique, el capitán del Valencia ha recibido una oleada de cariño que ha querido agradecer en redes sociales. “Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido en las últimas horas. Sinceramente no sé si merezco tanto cariño. No es fácil de asimilar que uno de tus sueños de niño se va al traste por un esguince leve. Pero las cosas a veces vienen así y las debemos aceptar”, señalaba José Luis Gayà.

Aunque muchos interpretan en su mensaje un cierto tono de reproche hacia la decisión de Luis Enrique, el defensor añadía: “Ahora seré un aficionado más que disfrutará con cada partido de la Roja. Por eso, quiero desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros, porque no tengo ninguna duda de que este es el Mundial de España. La vida sigue”.

El primer mensaje de Gayà tras ser desconvocado por Luis Enrique para el Mundial

En un tono más conciliador, anteriormente, a su regreso tras ser desconvocado por Luis Enrique para el Mundial, José Luis Gayà declaraba: “Estoy triste, pero orgulloso de haber peleado durante estos años para poder estar. No ha podido ser al final, pero como les he dicho a todos les deseo lo mejor. Son un grupo humano espectacular, que yo no había vivido en una selección ni en ningún equipo”.