Jesé comparte una fotografía en la que se le ve a él y a Aurah desnudos

El delantero del Ankaragucu ha aprovechado el parón propiciado por el Mundial de Qatar 2022 para irse de vacaciones a Dubái junto a su mujer. Desde allí Jesé Rodríguez ha compartido una fotografía con Aurah Ruiz en la cama en la que aparecen ambos desnudos.

No es la primera vez que el matrimonio se desplaza a Dubái, donde acostumbran a rodearse de todo tipo de lujos. Los tres, ya que a Jesé Rodríguez y a Aurah Ruiz les ha acompañado su hijo Nyan, se han hospedado en un hotel de cinco estrellas. Desde su habitación, el delantero ha querido dar los buenos días a sus seguidores. Para ello Jesé Rodríguez se ha servido de la fotografía con Aura Ruiz en la que aparecen desnudos, aunque ambos tapados por una sábana.

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz desnudos. FOTO: @Officialjeym

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz, acostumbrados al derroche

La pareja se casó este 2022 en una ceremonia que se inició en el Perchel Beach Club de David Silva, y concluyó en el Lopesan Baobab Resort, donde tuvo lugar el cena y una exhibición pirotécnica. La boda ascendió así a los 600.000 euros. Por aquel entonces, Jesé Rodríguez jugaba en Las Palmas, equipo de Segunda División, donde el sueldo medio es de 283.000 euros. Aún así el delantero firmó grandes contratos en su carrera tanto en el Real Madrid y el PSG de los que aún vive.

“Gracias a Dios gano dinero durmiendo”, llegó a escribir Jesé Rodríguez a su ex Melody Santana. “Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste. Tiren lo que quieran que yo no tengo miedo, y a las malas menos”, agregó reaccionando a unas declaraciones de ésta.