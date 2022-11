El Atlético de Madrid tiene un nuevo rival en la puja por Luis Enrique

A Luis Enrique no le faltarán pretendientes si decide no renovar como seleccionador tras el Mundial de Qatar de 2022. En LaLiga Santander, el Atlético de Madrid, que ya alcanzó un acuerdo con el asturiano en su día, piensa en él como recambio de Simeone. También, como contamos en LAOTRALIGA, la Juventus está dispuesta a ofrecer una segunda oportunidad en la Serie A a un Luis Enrique que ya entrenó en la Roma. Ahora al seleccionador le ha surgido una nueva e interesante opción en la Premier de la mano del Manchester United.

Así lo asegura el diario AS, que señala que otro equipo de la liga inglesa estaría tras los pasos de Luis Enrique. Si bien no ha trascendido la oferta del Manchester United, la Juventus pagaría 10 millones por temporada al asturiano si firmase por tres campañas. Dicha propuesta podría ser superada por el Atlético de Madrid; y es que el conjunto rojiblanco paga 42 millones de euros brutos a Simeone. De liberarse de la elevada ficha del argentino, aunque los ingresos del cuadro colchonero se verán reducidos tras su eliminación europea, podrá presentar una oferta mejor a Luis Enrique.

El sueldo de Luis Enrique como seleccionador

La que no puede moverse de los 3,5 millones que actualmente le paga es la Federación. Cuestionado por el futuro de Luis Enrique, su presidente, Luis Rubiales, señalaba: “Ni en el metaverso me pongo a pensar en Valverde o Marcelino. Me gusta el Luis Enrique de carne y hueso. Sobre su futuro, habrá que esperar a que acabe el Mundial”.

Por su parte, el asturiano manifestaba: “Eso es lo que menos puede interesarme a mí y a todos los que formamos parte de la Selección. El objetivo es hacer un gran Mundial y dar el mejor rendimiento. Luego tenemos tiempo de sobra para ver qué hacemos y cómo lo hemos hecho”.