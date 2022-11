El seleccionador alemán desvela su futbolista español... ¡y ni si quiera ha sido convocado por Luis Enrique!

Hansi Flick, seleccionador de Alemania, que se medirá a España este domingo en el partido de a segunda jornada del Grupo E del Mundial de Qatar 2022, comentó a EFE este sábado que aprecia “mucho a Luis Enrique”, su homólogo en la Roja, que ha formado “un equipo joven y de calidad”.

“Admiro mucho a Luis Enrique, siempre charlamos algo y nos divertimos haciéndolo. Ha formado un equipo muy joven y de calidad. Mi jugador favorito español, que es Thiago, no está. Y eso dice claramente lo bueno que es este equipo”, respondió a EFE Flick -que hace dos años ganó el ‘sextete’ con el Bayern Múnich durante la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar este sábado en el centro de prensa principal del Mundial de Qatar 2022.

España tiene muy claros todos sus automatismos, es un equipo que me gusta mucho; y Busquets es el corazón de este equipo” indicó a EFE el seleccionador de Alemania, que se vio sorprendida el pasado miércoles -en el otro partido del grupo- por Japón, que la derrotó por dos goles a uno.

Flick compareció solo, sin ninguno de sus jugadores, ya que prefirieron pagar la multa a que uno de ellos se tuviera que desplazar desde Al Shamal, donde Alemania tiene instalado su cuartel general, a unos 120 kilómetros al norte de Doha, la capital de Qatar.

“No queremos obligar a ningún jugador a hacer un viaje tan largo; mañana tenemos un partido muy difícil y tienen que estar listos para el entrenamiento de esta tarde, el último antes del encuentro”, manifestó el técnico de la tetracampeona, que se medirá a la Roja en el estadio Al Bayt de la localidad de Al Khor.

“Creo que lo podíamos haber hecho tranquilamente allí, tenemos un centro de medios excelente; y la rueda de prensa la podíamos haber hecho perfectamente allí; pero tenemos que aceptarlo. Como tantas otras cosas”, comentó, no sin cierta ironía, el seleccionador alemán.

“Yo creo que España tiene un estilo de juego muy definido, que siempre juega un 4-3-3, independientemente de su rival”, comentó en la citada rueda de prensa el técnico de Heidelberg, que explicó que Leroy Sane, que se perdió el partido contra Japón, por molestias en la rodilla derecha, pero volvió al campo de entrenamiento el viernes, está disponible.

“Leroy está con el grupo, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona”, manifestó Flick, que, como era de esperar, no quiso adelantar nada referente al posible ‘once’ que saque este domingo.

Acerca de los recuerdos de anteriores partidos contra España se refirió a los dos en los que era asistente de Joachim Löw. “En 2008 perdimos la final de la Eurocopa contra ellos; y en 2010, en el Mundial, nos eliminaron en las semifinales. Pero eso es el pasado. Y no me interesa. Me interesa sólo el futuro. Y ganar a España”, afirmó.