El Sevilla se lanza a por una de las estrellas de Marruecos

El gran Mundial de Azzedine Ounahi con Marruecos ha puesto al centrocampista de 22 años en el escaparate. Entre los muchos equipos dispuestos a pujar por él se encuentra el Sevilla, donde se reencontraría con sus compatriotas Munir y En-Nesyri.

Una de las prioridades del conjunto hispalense en el mercado invernal será reforzar su centro del campo y buscar un recambio para un Fernando que tiene ya 35 años. Si bien Jorge Sampaoli querría reencontrarse con un Gerson al que ya llevó al Olympique de Marsella, el buen Mundial de Azzedine Ounahi con Marruecos le ha puesto en la órbita del Sevilla.

Gerson, más asequible para el Sevilla que Ounahi

Aunque el Olympique de Marsella pagó 20 millones de euros por Gerson, su fichaje resultaría mucho más asequible para el Sevilla que el de Azzedine Ounahi. Mientras que el buen Mundial de este último con Marruecos ha aumentado su cotización, el poco protagonismo del primero con el Olympique de Marsella ha bajado la del primero. Incluso, el propio agente de Gerson manifestaba recientemente así la intención de su representado de abandonar el equipo francés: “Voy a tratar de ser mesurado, pero no puedo ocultar que estamos muy enfadados. Es una situación muy problemática. ¿Cómo se puede dejar fuera a un jugador que está en plenitud de sus capacidades? Así, de la noche a la mañana, sin ninguna explicación ni motivo aparente. Vamos a buscar otro destino. Es algo inevitable. Nos organizaremos para irnos tan pronto como abra la próxima ventana de transferencias. Si Gerson ya no es importante para el Olympique de Marsella, entonces encontraremos un club en el que sí lo sea, que sepa valorarlo. Ya se han presentado varios interesados. No tuvimos ninguna explicación del entrenador. Por eso voy a hablar con Pablo Longoria para saber qué está pasando, pero Gerson está triste y enojado. ¡Y yo también!”.