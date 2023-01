El Atlético de Madrid recibe la primera oferta por Joao Félix

El primer equipo en mover ficha por Joao Félix ha sido el Manchester United. El conjunto inglés ha ofrecido 4 millones de euros al Atlético de Madrid por el futbolista de 23 años. Otro club interesado en Joao Félix sería el Arsenal, aunque recalar en el equipo que dirige Mikel Arteta no sería una opción atractiva para el luso según trascendió recientemente.

En lo que respecta al Manchester United, su primera oferta no ha resultado atractiva para el Atlético de Madrid. Consciente de que no hay club que pueda hacer frente a su traspaso en el mercado invernal, el cuadro colchonero está abierto a dejar salir a Joao Félix en calidad de cedido pero no por una cantidad tan baja. Ya en su día, Álvaro Morata jugó a préstamo durante dos campañas en la Juventus, una operación que reportó al Atlético de Madrid 20 millones de euros. Ahora, el conjunto rojiblanco pide 10 millones al equipo que quiera hacerse con Joao Félix en calidad de cedido hasta final de temporada.

Interesado en ello, según Sunday Mirror, el Manchester United prepara una contraoferta. También el Arsenal podría lanzar una ofensiva para tratar de convencer tanto al Atlético de Madrid como a Joao Félix.

El Atlético de Madrid, obligado a desprenderse de Joao Félix

Sobre la salida de Joao Félix del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, comentó durante el pasado Mundial: «Es la apuesta más grande que ha hecho el club esta temporada. Creo que tiene el nivel máximo mundial pero por la relación con el míster, los minutos jugados, su motivación... lo razonable es analizar si llega alguna opción de salida. Lo razonable es pensar que sale, aunque me encantaría que siguiera, pero esto no es la idea del jugador».