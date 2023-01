Aubameyang podría regresar a LaLiga

La llegada de Joao Félix al Chelsea podría dejar sin sitio en el cuadro londinense a Pierre-Emerick Aubameyang. Esto es algo que le gustaría aprovechar al Atlético de Madrid para fichar al que fuera delantero del Barcelona hasta el pasado verano como recambio del portugués. Además del conjunto rojiblanco, otros tres equipos de LaLiga estarían dispuestos a ofrecer a Aubameyang la posibilidad de regresar a España.

Así lo asegura Daily Mail, aunque no desvela el nombre de estos dos clubes españoles que se han sumado al Atlético de Madrid a la puja por Pierre-Emerick Aubameyang. También que el gabonés de 33 años, que ha jugado 15 partidos y ha anotado 3 goles desde que llegó al Chelsea, no es la primera opción del cuadro colchonero. El número uno en la lista del Atlético de Madrid para sustituir a Joao Félix sería Memphis Depay, del Barcelona. No obstante, en las últimas horas, el padre de Enes Ünal ha filtrado el interés del conjunto rojiblanco en hacerse con su hijo y la disposición de éste a recalar en el Metropolitano.

Enes Ünal, alternativa del Atlético de Madrid a Aubameyang y Memphis Depay

«Conozco el interés del Atlético por Enes, no es algo nuevo de este mercado, lo hicieron también el pasado verano. Enes tiene un gran respeto por el Getafe y tiene un contrato firmado con el club. Si el Getafe llegara a un acuerdo con el Atlético, a Enes le gustaría jugar de rojiblanco. Enes conoce la Liga española a la perfección, y es totalmente consciente de lo que significaría jugar para un equipo como el Atlético. Pero sabemos también que el Getafe no esperará mucho. Si no recibe una oferta antes del final de esta semana será imposible, porque el Getafe necesitaría tiempo para adquirir un sustituto. Así está la situación», señalaba Mesut Ünal en una entrevista.