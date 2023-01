Betis y Barcelona se alían para fichar a Danilo

El centrocampista de 21 años del Palmeiras podría poner rumbo a LaLiga Santander de la mano de ambos equipos. En una operación similar a la que trajo a Emerson Royal a España, Betis y Barcelona buscan aliarse de nuevo para reclutar en sus filas a Danilo.

Entre los dos equipos pagarían cerca de 25 millones de euros al Palmeiras por el brasileño según apunta Estadio Deportivo. Danilo recalaría, en un primer momento, en el Betis, donde ocuparía el hueco de un Guido Rodríguez por el que el conjunto verdiblanco tiene previsto hacer caja en verano.

El Barcelona, por su parte, busca un recambio para Sergio Busquets. Sin embargo, en el caso de Danilo, es consciente de que necesita aclimatarse tanto al fútbol europeo como al español. Con ese objetivo dejaría que éste se foguease en el Betis. Una o dos temporadas después, si todo saliese según el plan establecido, el Barcelona pagaría al equipo andaluz para hacerse con la totalidad de los derechos de Danilo.

Danilo sustituiría en el Betis a un Guido Rodríguez que pudo abandonar el equipo en verano

Con el fichaje de Danilo, el Betis se cubriría ante la posible salida de Guido Rodríguez. El argentino ya tuvo la posibilidad de abandonar el club de las Trece Barras el pasado verano. Entonces justificó así su continuidad en el Betis: «En realidad, lo que quiero hacer es competir, seguir consiguiendo cosas con el Betis y estoy confiado de que manteniendo el plantel como está podemos hacerlo, es muy importante». «No me daba esa emoción irme, no me daba ese miedo, me lo daba quedarme acá, me generaba esa ilusión quedarme en el Betis y acá estoy, por una temporada más, disfrutando con todos», agregó Guido Rodríguez.