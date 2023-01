El Cádiz rechaza fichar a Camarasa

Inédito en el presente curso, y con contrato en vigor hasta final de temporada, el Betis ha ofrecido a Víctor Camarasa al Cádiz. Y es que el conjunto verdiblanco quiere hacer caja por el centrocampista de 28 años pese a que ha estado más de 300 días sin jugar por culpa de las lesiones.

Si el Betis ha ofrecido a Víctor Camarasa al Cádiz ha sido porque el equipo amarillo va a desprenderse de Tomás Alarcón y de Antonio Blanco, y porque ha sufrido la lesión de José Mari. No obstante, según el diario AS, el Cádiz ha declinado hacerse con Víctor Camarasa. El club está centrado en la llegada de un delantero y no se reforzará en otras demarcaciones hasta que logre su objetivo.

El Cádiz ha rechazado a Camarasa al estar centrado en la búsqueda de un delantero

Según manifestó Sergio González, técnico del Cádiz, se busca «un delantero que nos dé mucho aire cuando tengamos el balón en fase defensiva, que pueda descargarnos con su trabajo y tenga relación con el gol. Un estilo Jaime Mata, al que tuve en el Valladolid, o Kike García. Por poner nombre o etiqueta. Digo esos nombres con el total respeto a los clubes en los que juegan».

«De fichajes decimos que el delantero sí o sí, y del resto no vamos a opinar. Por el momento tenemos jugadores en esa posición de mediocentro. Digo que son suficientes para el planteamiento de mañana y para lo que pueda pasar para el día de mañana ya veremos. No estoy nervioso. Estoy convencido de que un delantero va a venir sí o sí», añadió Sergio González.