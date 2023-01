Luque pone una condición para el regreso de Sergio Ramos a la Selección

El nuevo director de fútbol de la Selección habló del central del PSG en la última entrevista que ha concedido. Según Albert Luque, Sergio Ramos será considerado como el que más. Solo le pide a éste que ofrezca un nivel adecuado si quiere ser convocado por Luis de la Fuente.

Noticias relacionadas Jesé Rodríguez. El sorprendente equipo que está cerca de fichar a Jesé

«Sergio Ramos será considerado como el que más. Si da un nivel como para estar en la Selección, volverá, igual que otros jugadores. Si algunos sorprenden y Luis cree que tienen que venir, vendrán. El único descartado es Busquets y es porque nos llamó al presidente, a De la Fuente y a mí para decirnos que había decidido dejarlo, antes incluso de que nosotros hablásemos con él. Fue claro, tenía esa idea en la cabeza. Ramos está en todas las listas, está en equipo que luchará por su liga y por la Champions y si es titular y da un nivel alto, es una opción que pueda volver», señalaba Alberto Luque en el diario AS.

Luis de la Fuente y el regreso de Sergio Ramos a la Selección

Preguntado recientemente por Sergio Ramos, aunque sin hablar abiertamente de él, Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador, señalaba: «Hay muy buenos futbolistas en España. Ahora no tengo límite de edad porque hasta ahora he estado siempre marcado por la sub 21 o la 19 o sub 20. Pero ahora tenemos la posibilidad de elegir a a los mejores jugadores que hay posiblemente del mundo. Hay que elegir los que estén en mejor momento en esa situación y en ese día concreto para afrontar ese partido. ¿Quién puede ser? Seguro que cuando dé la primera lista habrá cuatro o cinco jugadores que podrían estar y no están. Y me cuestionarán. Es lo que toca. En ningún caso voy a hacer esa selección mirando DNI ni nada, sino mirando rendimiento, momento y ese sexto sentido que es esa sensación que te dice si llevar uno u otro».