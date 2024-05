Ángel Torres desvela el equipo de LaLiga que ha preguntado por Greenwood

El Getafe no tiene opción de compra por Mason Greenwood, por lo que el delantero de 22 años regresará al Manchester United cuando a final de temporada termine su cesión en el conjunto azulón. Aún así su continuidad en LaLiga EA Sports no está, ni mucho menos, descartada. Ángel Torres intentará que Greenwood siga en el Getafe, aunque también está interesado en él el Barcelona según ha revelado el presidente del equipo madrileño.

Optimista respecto a su continuidad en el Getafe, Ángel Torres comentó en Radio Marca sobre Mason Greenwood: “Si depende del chico y de los padres y del club, creo que va a continuar otro año. En el Manchester es que el director deportivo, si hay una buena oferta ellos quisieran vender porque allí no va a volver”.

Los rivales del Getafe en LaLiga en la puja por Greenwood

En LaLiga EA Sports, Mason Greenwood ha sido relacionado con el Atlético de Madrid y con el Barcelona. Cuestionado por el interés de estos dos equipos, Ángel Torres desveló: “El Atlético no me ha preguntado, el único que me ha preguntado ha sido Laporta cuando estuvo aquí. Hablé con él y con Deco y me preguntaron porque les gusta el jugador”.

“Para firmar, todos los equipos, no solo el Barcelona, también el Getafe, el Atlético... necesitamos primero vender para luego comprar. Por eso va a ser un verano largo”, avanzó. “La situación del fútbol español es que primero necesita vender para luego comprar. Es el problema que tenemos el 80% de los clubes”, reconoció Ángel Torres.

Por ello, sobre Mason Greenwood, añadió: “Vamos a tener que esperar mes y medio o dos meses”. “Lo que pienso es que se va a quedar”, concluyó Ángel Torres.