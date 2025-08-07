Apartado por el Valencia pasa reconocimiento con un nuevo equipo

El central turco del Valencia Cenk Özkacar, apartado en pretemporada por decisión técnica del míster Carlos Corberán, se encuentra en Alemania con permiso del club para pasar la revisión médica con el Colonia de la Bundesliga.

El defensa, que jugó la pasada temporada a préstamo en el Valladolid, llegaría en calidad de cedido con una opción de compra al equipo alemán, como ha confirmado este jueves el Valencia en su radio oficial.

Cenk Özkacar llegó al Valencia en el verano 2022 cedido por el Olympique de Lyon y en el siguiente año el club ejerció la opción de compra por 5 millones de euros con un contrato hasta 2028. Con el Valencia ha disputado cerca de 3.000 minutos repartidos en un total de 46 partidos entre Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, siendo en nueve ocasiones internacional con Turquía.

Cenk Özkacar y los otros descartes de Carlos Corberán para el Valencia

Tras su año en Valladolid, el central no ha sido convocado para la mayoría de los amistosos de esta pretemporada ni ha viajado a la concentración en Girona. De igual forma que Hugo Guillamón y Sergi Canós, que tampoco cuentan para Carlos Corberán.