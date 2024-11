Ardan Turan se ofrece para volver al Atlético de Madrid

Arda Turan podría tener una segunda etapa en el Atlético de Madrid, en esta ocasión, como entrenador. Actualmente en el banquillo de Eyüpspor, el turco sueña con hacerse cargo algún día del conjunto rojiblanco a largo plazo. Antes espera que Diego Simeone conquiste la primera Champions en la historia del conjunto rojiblanco.

Preguntado en una entrevista para el Diario AS por un sueño como entrenador, Arda Turan declaró: “Me veo en el Atleti y ganando la Champions”. “Por supuesto que me veo así. Quiero tener mucho éxito. Pero todavía me queda mucho camino por recorrer antes de poder plantearme algo tan grande. Estoy aprendiendo y creciendo. Pienso que mantener el éxito es tan importante como alcanzarlo. El mejor escenario sería que Simeone, como leyenda del Atlético que es, ganase la primera Champions. Sólo soñar con acercarme a los logros del Cholo después de que algún día deje el club ya es tremendamente emocionante. A ver qué nos depara la vida”, añadió al respecto.

Arda Turan aprendió de Simeone en el Atlético y de Luis Enrique en el Barcelona

Sobre cómo ha influido Simeone en su figura, indicó: “A lo largo de mi carrera he trabajado con muchos entrenadores de primer nivel y siempre he intentado aprender algo de cada uno de ellos. Simeone es una de las figuras que más ha influido en mi carrera, como jugador y como entrenador. Como jugador, fue el que más me desafió y me motivó para superar mis límites. Fue la primera persona que me sacó de mi zona de confort. Me enseñó que el fútbol es un juego de equipo en el que se ponen de manifiesto las habilidades individuales. En una entrevista, alguien lo describió como ‘el entrenador que convenció a Arda para que defendiera’. Es cierto. Me ayudó a ver el juego no sólo desde una perspectiva ofensiva, sino como un todo. Asistir y marcar goles son las cosas más importantes para un jugador, pero Simeone me enseñó la importancia de luchar, batallar y sufrir”.

Por su parte, sobre Luis Enrique, que le tuvo a sus órdenes en el Barcelona cuando dejó el Atlético de Madrid, Arda Turan dijo: “Aprendí mucho sobre la colocación del equipo, la creación de soluciones contra las líneas defensivas cerradas, abrir espacios y reaccionar ante complicaciones para generar ocasiones”.