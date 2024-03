El Bayer Leverkusen pone precio a la salida de Xabi Alonso

Mucho se está hablando del futuro de Xabi Alonso, que si el Bayern de Múnich, que si el Liverpool...Tras la renovación de Carlo Ancelotti, lo que ha quedado descartado es que fiche por el Real Madrid; mientras que lo que no se descarta es que siga con el Bayer Leverkusen, con el que tiene contrato hasta 2026. No obstante, consciente de que tanto el Bayern de Múnich como el Liverpool no son dos opciones cualquiera, y menos para el tolosarra que jugó en ambos equipos, el Bayer Leverkusen ha puesto precio a la salida de Xabi Alonso.

Según Mirror, el técnico donostiarra quedaría liberado el vínculo que el une al cuadro bávaro si pone de su bolsillo 23 millones de euros. Este precio también podría ser abonado por el Bayern de Múnich o por el Liverpool si Xabi Alonso diera luz verde a cualquiera de estos dos equipos para abordar su fichaje. No obstante, no es habitual que un club haga tal esfuerzo económico por un entrenador.

Las razones de Bayern y Liverpool para pagar al Bayer Leverkusen lo que pide por Xabi Alonso

Impotente al estar a 10 puntos del Bayer Leverkusen, el Bayern de Múnich podría hacer frente a dicho precio para que Xabi Alonso releve a Thomas Tuchel al frente de su banquillo. Sería, además, un movimiento estratégico ya que debilitaría al que se ha convertido en su principal rival por la Bundesliga.

En lo que respecta al Liverpool, Jürgen Klopp abandonará el equipo en verano tras nueve temporadas quién sabe si levantando una nueva Premier. El germano dejará un hueco en el equipo que sólo un ídolo para la afición como Xabi Alonso, que llegaría Anfield avalado como entrenador si conquista la Bundesliga, puede ocupar. Su juventud, 42 años, hace indicar que podría marcar una era como lo ha hecho Jürgen Klopp.