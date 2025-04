Bayer Leverkusen estudia acometer un fichaje en el Espanyol a petición de Xabi Alonso

Aunque el Espanyol lo consiguió el pasado verano, éste tendrá difícil retener a Joan García en sus filas. Al interés del Arsenal, que seguiría estando en la pole para cerrar su fichaje, se han sumado en LaLiga EA Sports el Barcelona, el Atlético y el Real Madrid. Fuera de España, al Como de Cesc Fábregas se le ha sumado ahora el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Así lo asegura el prestigioso diario Bild, que señala que consciente de que la puja por el guardameta de 23 años es multitudinaria, el conjunto alemán maneja otras opciones. También, dado que la cláusula de Joan García es algo elevada para el Bayer Leverkusen, 30 millones de euros, el equipo que dirige Xabi Alonso piensa en Stefan Ortega, portero de 32 años del Manchester City.

Por otro lado, el cuadro bávaro podría apostar por un guardameta de mayor proyección como Noah Atubolu, del Friburgo, que tiene 22 años; o por Alex Meret, que a sus 28 años termina contrato con el Nápoles y podría aterrizar en el BayArena a coste cero.

El Bayer Leverkusen podría fichar a Joan García por un precio inferior al de su cláusula de rescisión

No obstante, cabe señalar que Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, se mostró abierto a negociar por Joan García, con el Bayer Leverkusen o con cualquier otro equipo, a un precio inferior al que figura en su cláusula de rescisión. “Una buena venta no implica que deba ser por su cláusula de rescisión. En el mercado de verano sí, porque la llamada del Arsenal llegó en la última semana. Pero si vienen el 14 de junio por un dinero cerca de la cláusula entre fijos y variables, siempre hablando en un ejercicio ficticio, el Espanyol no puede decir que no porque lo necesita”, dijo semanas atrás.