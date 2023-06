Destapan qué entrenador es el favorito de Rubiales para sustituir a Luis de la Fuente

La arriesgada apuesta de la Federación por Luis de la Fuente genera dudas pese a llevar tan solo unos meses en el cargo. Incluso, su presidente, Luis Rubiales, tuvo que desmentir tras la final de la Copa del Rey en la que el Real Madrid se impuso a Osasuna que corriera peligro en el cargo. No obstante, todo apunta a que el técnico riojano hubiera sido cesado de no haber ganado a Italia y que Andoni Iraola, sin equipo tras su salida del Rayo Vallecano, se habría convertido en el nuevo seleccionador.

Así lo han asegurado en la Cadena SER, señalando que Luis Rubiales siente una especial predilección por Andoni Iraola que nunca ha escondido. Sobre las dudas que genera Luis de la Fuente, el periodista Antonio Romero constató: «De la Fuente sabe que hay dudas con su nombramiento y eso solo se puede revertir con buenos resultados. Hoy en el entrenamiento hemos visto cómo Rubiales ha ido cerca del banquillo y cuando ha salido Luis De la Fuente le ha pegado un abrazo prolongado. Creo que ha querido escenificar apoyo público. Y cuando hay que escenificar tanto, es que hay dudas».

Luis de la Fuente se ha hecho fuerte tras la victoria ante Italia

Luis de la Fuente, tras la victoria ante Italia, dijo en rueda de prensa: «Estaba muy tranquilo, al final vais a entender por qué me llaman el hombre tranquilo. Estaba seguro de que el trabajo estaba bien hecho. Los jugadores estaban comprometidos, entendiendo conceptos y era cuestión de tiempo. No dudaba de lo que intentábamos conseguir. Espero mejorar más el domingo ante un rival durísimo como Croacia. Me preocupa que tengan fe y crean en nuestro mensaje».

«Necesitaba tiempo. Esto es un proceso y hacía falta entrenamientos consolidar una idea, pero somos los mismos que no tuvimos fortuna en Escocia. Con más bagaje y conocimiento de un idea. Hay también cosas que mejorar pero aquel día vi aspectos del juego que habíamos trabajado. Me hace ser optimista porque el mensaje ha calado en los jugadores y están convencidos. Su compromiso ha sido espectacular», concluyó.

Después de que la victoria ante Italia haya reforzado a Luis de la Fuente, Andoni Iraola deberá esperar.