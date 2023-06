La mareante oferta que pone en peligro la continuidad de Morata en el Atlético

Pese a que Álvaro Morata ha renovado recientemente con el Atlético de Madrid hasta 2026, la continuidad del delantero de 30 años en el conjunto rojiblanco está más en el aire que nunca. Y es que, el que fuera delantero del Real Madrid, de la Juventus y del Chelsea ha recibido una mareante oferta del Al-Taawon para poner rumbo a Arabia Saudí.

Si 100 millones por temporada fueron suficientes para que Karim Benzema no renovase con el Real Madrid; la mitad, es decir, 50, podría propiciar la salida de Álvaro Morata del Atlético. En su caso, al tener contrato en vigor, el Al-Taawon debería abonar un extra por su traspaso. Sin embargo éste podría resultarle muy asequible ya que, según MARCA, el Atlético de Madrid podría contentarse con 10 millones de euros al entender que, económicamente, es una propuesta irrechazable para Álvaro Morata.

Morata podría salir del Atlético de Madrid y Yannick Carrasco continuar

El atacante belga del Atlético de Madrid Yannick Carrasco evitó pronunciarse sobre su posible fichaje por el Barcelona, aunque tampoco descartó recalar en el club azulgrana, a falta de un año para que expire su contrato con los rojiblancos. "Por ahora, mi cabeza está en los Diablos Rojos y en la pretemporada con el Atlético. Pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar", dijo en rueda de prensa el futbolista, concentrado con la selección de Bélgica para medirse el sábado contra Austria en el marco de la clasificación para la Eurocopa.

"Me siento bien en el Atlético, me queda aún un año. Luego, a veces, hay que mirar por uno mismo. Si hay algo, habrá que ver con el club qué hacemos, si renegociamos o si hay una posibilidad de salida o finalizar mi contrato y volver a firmar con el Atlético o en otro sitio. Es siempre lo mismo cuando estás en una situación como la mía hoy", dijo. El futbolista no quiso entrar en detalles, recordó que "el mercado de fichajes no se ha abierto aún" y dijo que después ya se verá.

"Estoy concentrado en lo que tengo que hacer, luego vendrán las vacaciones. Pronto llegará el momento de firmar un nuevo contrato, sea este año o el que viene cuando quede libre, veremos", dijo el atacante, que está a punto de cumplir 30 años y este año ha firmado diez goles con los colchoneros.