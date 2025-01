El entrenador de LaLiga que amenaza con dejar el cargo si su equipo no ficha en el mercado invernal

El entrenador del Real Valladolid, Diego Cocca, señaló este jueves que el desafío del equipo es “construir”, con tantos obstáculos como se presentan, tras la salida de Juma o la lesión de Raúl Moro. Además, los fichajes no llegan, motivo por el que ha dejado en el aire su continuidad al frente del equipo.

“No van a venir jugadores de nivel y, los que nos interesan y quieren venir, van a tardar hasta que resuelvan la situación en sus clubes. Me llama la atención lo complicado que es el Fair Play Financiero aquí, no es sólo sacar a los que no quieras y traer a otros... Hay jugadores que no vamos a tener en cuenta, pero necesitamos que se vayan para poder incorporar. Hemos hablado con Machís y Kenedy para que busquen club, pero, si no encuentran, se tendrán que quedar”, analizó Diego Cocca sobre el mercado.

Preguntado por su posible dimisión como entrenador del Real Valladolid, señaló: “No me manejo con suposiciones. Cuando termine la semana que viene veremos cómo estamos y qué plantel tenemos”. Insistido al respecto, Diego Cocca añadió: “La semana que viene me siento y hablamos”.

Diego Cocca y la salida de Juma del Real Valladolid

Preguntado por esa salida de Juma, Diego Cocca confesó que, aunque su venta sí la esperaban, esta no ha sido como se pensaba, y eso ha “sacudido” al vestuario, porque “es un chico muy querido”, que se despidió “acongojado”, y al que ha deseado lo mejor en su futuro profesional.

“El jugador decidió algo que no esperábamos, y se va una pieza que para nosotros era importante, pero hay que mirar hacia delante, seguir nuestro camino y tratar de reforzar la plantilla en este mercado”, detalló.