Los dos sorprendentes equipos de LaLiga a los que ha sido ofrecido Marco Asensio

El futuro de Marco Asensio sigue dando de qué hablar. Luis Enrique ha dejado de contar con él y todo parece indicar que saldrá del PSG en el mercado invernal. Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que el atacante de 28 años había sido vinculado con cuatro equipos según la prensa francesa, entre ellos la Real Sociedad, ahora habría sido ofrecido a dos nuevos equipos de LaLiga EA Sports como el Barcelona y el Atlético de Madrid.

“La llegada de Kvaratskhelia le ponen las cosas muy feas a Asensio. El PSG lo ha ofrecido a dos equipos españoles. Se lo ha ofrecido al Fútbol Club Barcelona y también al Atlético de Madrid”, develaba Eduardo Inda en El Chiringuito, una información que no deja de ser sorprendente ya que antes de recalar en el PSG, Marco Asensio jugó en el Real Madrid.

Los otros pretendientes de Marco Asensio según la prensa francesa

Antes de ser ofrecido al Barcelona y al Atlético de Madrid, y antes de que el PSG concretase el fichaje de Kvaratskhelia, L’Equipe afirmaba que el Aston Villa de Unai Emery, así como el Newcastle en la Premier League, la Juventus en la Serie A y la Real Sociedad en LaLiga EA Sports se habían interesado por la situación de Marco Asensio.

En lo que va de temporada, Marco Asensio ha disputado 15 partidos con el PSG, la mayoría de ellos partiendo desde el banquillo. En ellos ha anotado 2 goles y repartido cuatro asistencias.

Cuestionado por la pérdida de protagonismo del ex del Real Madrid en el PSG, Luis Enrique señalaba: “Puedo inventar una respuesta, pero ese no es mi estilo. Mis decisiones hablan mejor y dicen lo que pienso a cada jugador en cada momento. Tomo mis decisiones en base a lo que veo en los partidos y en los entrenamientos. Los jugadores no siempre están de acuerdo, pero ese es mi papel. Y siempre digo que mis decisiones no son irreversibles”.