El equipo de LaLiga que está pendiente del futuro de Kepa

Aunque todo parece indicar que Giorgi Mamardashvili pondrá rumbo al Liverpool, ha sido titular en los dos primeros partidos de Liga del Valencia. El guardameta de 23 años ha dado el visto bueno a su fichaje por el conjunto inglés siempre y cuando salga en calidad de cedido hasta que Alisson Becker entre en su último año de contrato. En principio iba a hacerlo rumbo al Bournemouth, sin embargo en las últimas horas ha ganado enteros que siga en LaLiga EA Sports a préstamo en el conjunto che. Es por ello por lo que el equipo que dirige Andoni Iraola se ha lanzado ahora a por Kepa Arrizabalaga y todo parece indicar que se hará con sus servicios.

Así lo asegura The Athletic, que señala que Andoni Iraola conoce a la perfección a Kepa Arrizabalaga tras su paso por el Athletic y estaría encantado de ofrecerle acomodo en su plantilla si sale del Chelsea al igual que el año pasado salió rumbo Real Madrid. No obstante, tiene a Aaron Ramsdale, del Arsenal, en la recámara. De fichar a este último guardameta se vería afectado el Espanyol, ya que el club gunner quiere a Joan García como recambio.

El Espanyol, pendiente del duturo de Kepa

A la espera de lo que acontezca con Aaron Ramsdale, el Arsenal ya tiene un acuerdo con Joan García, aunque el Espanyol, de momento, se remite a la cláusula de 30 millones de euros que tiene el guardameta de 23 años.

Cuestionado recientemente por su futuro, Joan García señaló: “Estoy muy tranquilo, soy una persona que me aíslo de estas cosas. Tengo la cabeza centrada aquí y pensando en el sábado. Seguir o no, en el fútbol estas cosas no se pueden decidir por uno mismo, pero estoy muy contento aquí”.