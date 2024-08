El equipo por el que Isco ha descartado fichar este verano

Isco Alarcón seguirá por segunda temporada consecutiva en el Betis. Si bien firmó por una campaña con el conjunto verdiblanco, su buen hacer llevó a varios equipos a interesarse por él, aunque finalmente extendió su contrato con el club de las Trece Barras hasta 2027. Aún así el Genoa contactó con el centrocampista de 32 años este verano.

Según Sky Sport, emisarios del Genoa contactaron telefónicamente con Isco Alarcón para sondear su fichaje. Sin embargo, el ex del Real Madrid declinó la opción de cambiar de aires este verano. Y es que Isco Alarcón se ha reencontrado con su mejor fútbol en el Betis. Tanto es así que tuvo la opción de ir a la Eurocopa hasta que quedó descartado por culpa de una desafortunada lesión. Aún así, en su primera temporada como verdiblanco anotó 9 goles y repartió 36 asistencias en los 36 partidos que disputó con el Betis. Estos registros no pasaron desapercibidos para el Genoa, aunque recibió calabazas por parte del futbolista.

¿Cuándo volverá a jugar Isco con el Betis?

Ángel Haro, presidente del Betis, fue preguntado recientemente sobre cuándo volvería a jugar Isco Alarcón. “Isco está en evolución diferente. No está en condiciones de jugar y no podemos tener fecha segura”, señaló.

“Isco tiene muchas ganas de volver y está con mucho ánimo. Es verdad que iba a una mayor velocidad de recuperación, y ahora hay que ser cautelosos”, añadió al respecto.

“Creo que pronto vamos a verlo. No creo ni que tarde un par de semanas, pero es verdad que hay que ir con precaución y no hay que apretar en los plazos, no vaya a ser que haya un contratiempo”, continuó Ángel Haro.

“No creo que convenga acelerar los plazos; yo espero tenerlo en el equipo en un par de semanas”, concluyó el presidente del Betis.