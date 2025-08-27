El equipo de LaLiga que negocia el fichaje de Carlos Soler

Carlos Soler, que el pasado verano encontró acomodo en el West Ham, sigue sin contar para Luis Enrique en el PSG. Esto es algo que quiere aprovechar la Real Sociedad para hacerse con los servicios del centrocampista de 28 años.

Sobre las negociaciones por Carlos Soler, se puede leer en el diaro AS: “En las últimas horas, ha habido contactos entre los agentes del jugador y el PSG para tratar de desbloquear la situación. El club donostiarra busca un centrocampista de calidad y jerarquía. Si además, como es el caso, conoce la Liga española, mucho mejor, pero exige un esfuerzo económico al que se viene intentando dar forma”.

Carlos Soler jugó 31 partidos en la Premier League con el West Ham durante su cesión. En ellos anotó un gol y repartió una asistencia.

Carlos Soler fichó por el PSG en 2022, cuando el cuadro parisino pagó 18 millones de euros al Valencia por su traspaso. Ahora podría llegar a la Real Sociedad en calidad de cedido o como traspasado si hay un acuerdo al respecto. De hacerlo a préstamo sería con una opción a compra que podría ser obligatoria en función de objetivos.

Carlos Soler es el centrocampista elegido por la Real Sociedad

Sobre la incorporación de un centrocampista a la plantilla, la única petición del técnico Sergio Francisco, Jokin Aperribay afirmó que este vendrá "si la operación convence y mejora lo que hay". "En general, estamos contentos y tranquilos con la plantilla que tenemos", añadió el presidente de la Real Sociedad días atrás.