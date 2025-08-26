El portero que va a volver a LaLiga de la mano del Levante

Mathew Ryan, que en su día jugó en el Valencia y en la Real Sociedad, volverá por tercera vez a LaLiga EA Sports de la mano del Levante. El portero de 33 años, sin equipo tras su paso por el Lens, club al que llegó procedente de la Roma el pasado mercado invernal, firmará con el Levante por una temporada más una opcional.

Así lo ha avanzado la Casena SER, que recuerda que Mathew Ryan recalará en el Levante a coste cero tras disputar el pasado curso 16 partidos en los que encajó 18 goles y en los que dejó en seis ocasiones su portería a cero.

Mathew Ryan y los otros dos fichajes que quiere cerrar el Levante

Además de a Mathew Ryan, el Levante busca, contrarreloj y antes de que acabe el mercado de fichajes el próximo 1 de septiembre, un centrocampista y un delantero. Fue el propio entrenador Julián Calero quien se encargó de confirmar, tras perder ante el Barcelona el pasado sábado, las necesidades del equipo valenciano, que hasta el momento ha realizado ya nueve fichajes.

El Levante, sin embargo, anda muy justo a nivel económico y, de hecho, todavía no ha podido inscribir en LaLiga a Jon Olasagasti, el uruguayo Alan Matturro, el hondureño Kervin Arriaga y al centroafricano Goduine Koyalipou, aunque los tres últimos están lesionados y el primero se acaba de incorporar al trabajo junto al resto de compañeros tras superar una lesión muscular.

El club valenciano, además, tampoco ha inscrito al portero Alfonso Pastor y al centrocampista Víctor Fernández, cuyo futuro parece lejos del Ciutat de València.