El equipo de LaLiga que quiere fichar a Braithwaite tras la “falta de respeto” que le ha hecho el Espanyol

Martin Braithwaite, clave en el ascenso del Espanyol a Primera División con 22 goles en 45 partidos, acaba el próximo 30 de junio contrato con el conjunto blanquiazul. Es por ello por lo que el club perico le ha presentado una oferta de renovación que el delantero de 33 años ha calificado como una “falta de respeto”. Esto es algo que querría aprovechar en LaLiga EA Sports el Getafe, equipo en el que José Bordalás suspira con poder tener a Martin Braithwaite, ex del Barcelona y del Leganés, a sus órdenes.

Así lo asegura MARCA, que señala que el técnico del conjunto azulón ha intentado en anteriores ocasiones que Martin Braithwaite recalase en el Getafe. Ahora, siempre y cuando no renueve con el Espanyol, podría hacerlo a coste cero, una opción muy interesante para el equipo madrileño, que está obligado a reforzarse en su demarcación.

Braithwaite y la “falta de respeto” del Espanyol

El delantero del Espanyol Martin Braithwaite afirmó después de subir a Primera División tras ganar al Oviedo en el Stage Front Stadium (2-0) que el club le hizo "una oferta de renovación que fue una falta de respeto".

El atacante danés, en declaraciones a Movistar, insistió en que no sabe qué ocurrirá con su futuro: "Estoy libre, a ver si quieren que siga. La oferta que he tenido hace un año demuestra que no confían en mí".

El futbolista insistió en que ha trabajado "muy duro" durante la temporada para que el Espanyol "vuelva a Primera". El jugador, de hecho, ha sido el máximo realizador de Segunda con 22 goles.

Al ser preguntado por su denunciada "falta de respeto", Martin Braithwaite no concretó de qué se trataba: "Ahora necesito descansar. No es el momento de hablar de estas cosas. Estoy contento de que el club esté en Primera porque lo merece".