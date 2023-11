¡Un equipo de LaLiga negocia el fichaje de De Gea!

David De Gea, sin equipo desde que terminase contrato con el Manchester United en verano, podría volver a jugar en LaLiga EA Sports. Las lesiones de Claudio Bravo y de Rui Silva han dejado a Fran Veites como el único portero del Betis, lo que ha llevado al conjunto verdiblanco a interesarse por el guardameta madrileño de 33 años.

El Betis se ha lanzado a por De Gea tras la lesión de Claudio Bravo

El Betis confirmó este viernes la baja del portero chileno Claudio Bravo para el derbi del domingo en el estadio del Sevilla, al sufrir "una lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda", con lo que el guardameta del filial Fran Vieites será el titular al estar también lesionado el portugués Rui Silva.

"Claudio Bravo presenta una lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda, como han confirmado las pruebas a las que ha sido sometido esta mañana por los servicios médicos del Real Betis Balompié", informó en un comunicado el club verdiblanco.

El meta chileno se lesionó en la recta final del partido de este pasado jueves contra el Aris Limassol chipriota, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Europa y en el que los béticos ganaron por 4-1 en el Estadio Benito Villamarín.

El Betis no precisa el tiempo de recuperación que necesitará Claudio Bravo e indica que "los plazos para su incorporación al grupo dependerán de su evolución". Aunque no parece una lesión de larga duración, el Betis no quiere correr riesgos y valora la opción de incorporar a David De Gea a coste cero. ¿Conseguirá alcanzar un acuerdo con el portero madrileño?