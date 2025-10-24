El equipo que ha propuesto al Atlético de Madrid hacer caja por Giménez

Aunque José María Giménez goza de la confianza de Diego Simeone, el Atlético de Madrid ha tenido que reforzarse en las últimas ventanas de transferencias en su demarcación por sus recurrentes problemas físicos. De ellos quiere sacar tajada el Milan, que ha propuesto al cuadro colchonero hacer caja por el central de 30 años.

Si bien José María Giménez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2028, y si bien el conjunto rojiblanco se ha remitido a su cláusula de rescisión, que es de 120 millones de euros, ahora podría escuchar ofertas por el uruguayo, que sólo ha podido participar en 3 encuentros en el presente curso. Y eso es lo que querría provechar el Milan según Mundo Deportivo.

El equipo italiano es el líder de la Serie A y, tras haberse hecho con los servicios de Luka Modric en verano, quiere seguir mejorando su plantilla, motivo por el que quiere negociar con el Atlético de Madrid por José María Giménez.

La fidelidad de José María Giménez al Atlético de Madrid

Aunque numerosos equipos han tentado a José María Giménez desde que en 2013 fichajes por el Atlético de Madrid, el uruguayo nunca ha valorado un cambio de aires. Tampoco lo hizo cuando el pasado mes de mayo un equipo, cuyo nombre no trascendió, le ofreció 48 millones por jugar cuatro temporadas en Arabia Saudí. Se habría embolsado 12 millones de euros por cada una de ellas. En el Milan, por su parte, José María Giménez tendría un sueldo bastante más modesto.