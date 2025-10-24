Pone en manos de la directiva su continuidad en el Rayo Vallecano: “Depende de ellos que esté contento o no”

La directiva del Rayo Vallecano, ilusionado tras haberse clasificado para disputar la Conference League este verano, no sólo logró retener a Andrei Ratiu en sus filas, sino que compró al Villarreal el 50 por ciento de los derechos del lateral diestro rumano que le faltaban.

Pese a que el defensor fue tentado desde la Premier League, ninguna de las propuestas que recibió le sedujo lo suficiente como para forzar su salida del conjunto rojiblanco. El Rayo Vallecano, por su parte, dado que hubiera tenido que compartir la mitad de lo que recibiera por su traspaso con el Villarreal, se remitió a la cláusula de 25 millones de euros en la que tiene tasado a Andrei Ratiu, que es el futbolista con mayor valor de mercado de su plantilla según Transfermarkt.

Cuestionado al respecto por lo sucedido en verano, y por su continuidad en el Rayo Vallecano, Andrei Ratiu puso esta en manos de la directiva tras el partido de Conference League ante el Hacken en el que rescató un punto para su equipo en el descuento. “Ha sido un verano movidito. Hasta final de mercado no sabía que iba a pasar. Me he quedado. Ahora depende de la directiva que esté contento o no”, dijo el internacional rumano.

Andrei Ratiu ha disputado en lo que va de temporada 11 partidos con el Rayo Vallecano, con el que ha anotado un gol y repartido una asistencia.

Andrei Ratiu pertenece íntegramente al Rayo Vallecano

El pasado mes de agosto, el equipo madrileño informó que había adquirido el 50 por ciento de los derechos restantes sobre el lateral diestro, que pasaba así a pertenecer íntegramente al Rayo Vallecano. “Rayo Vallecano de Madrid y Villarreal han llegado a un acuerdo por el cual el Rayo Vallecano ha adquirido el 50 por ciento de los derechos de Andrei Ratiu que mantenía el Villarreal. El internacional rumano pasa a ser, a todos los efectos, propiedad del club madrileño”, indicaba el conjunto franjirrojo en un comunicado.

El lateral diestro fue una pieza clave en los esquemas de Iñigo Pérez la pasada temporada, en la que disputó 36 partidos, anotando 2 goles y repartiendo 3 asistencias que fueron de gran valor para la clasificación del equipo a la fase previa de la Conference League. En total, hasta ese momento, Andrei Ratiu había jugado 52 partidos en dos temporadas con el Rayo Vallecano.