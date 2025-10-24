Bernat pide una nueva oportunidad para volver a jugar al fútbol en redes sociales

Juan Bernat, sin equipo desde que el pasado mes de junio terminase contrato con el Getafe, ha declarado en redes sociales que ha dejado atrás sus problemas físicos. Plenamente recuperado, el lateral zurdo de 32 años confía en encontrar un nuevo equipo con el que seguir jugando al fútbol.

“Después de toda la temporada pasada con pubalgia, por segunda vez en menos de dos años tuve que pasar de nuevo por quirófano al terminar la temporada. Desde entonces han sido meses de mucha rehabilitacion y preparación y desde hace ya 3 semanas puedo decir que estoy recuperado al 100% y con muchas ganas de estar de vuelta en los terrenos de juego”, escribió Juan Bernat en redes sociales.

La trayectoria de Juan Bernat

Hace poco menos de un año, Juan Bernat rescindió su contrato con el Villarreal para poder firmar con el Getafe, con el que se comprometió solo hasta el final del curso pasado. El lateral disputó 15 partidos con el conjunto azulón por los 12 que había jugado con el Villarreal, equipo al que había llegado en verano procedente del PSG.

Un año antes había militado, cedido por el cuadro parisino, en el Benfica, donde mermado por una lesión muscular, solo pudo sumar 7 encuentros.

Juan Bernat venía de jugar cinco temporadas en el PSG, con el que llegó a disputar 128 partidos en los que anotó 8 goles y repartió 14 asistencias.

Anteriormente había militado cuatro campañas en el Bayern de Múnich, equipo al que llegó procedente del Valencia. Con el conjunto che, por su parte, fue convocado por primera vez con España, marcando un gol en su debut contra Luxemburgo.