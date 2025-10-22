Las dos condiciones del Barcelona para fichar a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

La prensa catalana ha aprovechado la última derrota del Atlético de Madrid en Champions contra el Arsenal por 4-0 para volver a situar a Julián Álvarez en la órbita del Barcelona, detallando las condiciones del conjunto azulgrana para acometer su fichaje.

“El delantero comienza a tener cada vez más claro que si el proyecto colchonero no cuadra y no puede optar a títulos, lo mejor será buscarse otro equipo en Europa”, se podía leer en el diario SPORT.

“Firmó con el objetivo de seguir creciendo como lo ha hecho, pero también con la promesa de que se le construiría un equipo capaz de luchar por todos los títulos. Y el Atlético de Madrid lo ha intentado. Este verano construyeron un proyecto ambicioso con el gasto de más de 175 millones de euros en fichajes, pero la planificación no ha cuajado”, añadió el diario catalán explicando por qué Julián Álvarez estaría abierto a cambiar de aires.

Sobre las dos condiciones del Barcelona para acometer su fichaje, señaló: “El Barça necesita delantero y puede intentarlo pero el fichaje solo sería posible si se cumplen dos condiciones: una rebaja de la tasación del jugador hasta que sea realista, y la posibilidad de incluir futbolistas en la operación”.

Aunque no entra en los planes del Atlético de Madrid desprenderse de Julián Álvarez, ni mucho menos lo hará por una cantidad inferior a los 75 millones de euros que, según Transfermarkt pagó al Manchester City por él.

El Barcelona, por su parte, no podría hacer frente a dicha cantidad, por lo que intentaría obtener una rebaja incluyendo a jugadores en la operación.

¿Por qué Julián Álvarez fichó por el Atlético de Madrid y no por el Barcelona?

Recientemente, Hugo Rafael Varas, primer entrenador de Julián Álvarez, habló de la predilección del argentino por el Barcelona y de por qué terminó fichando por el Atlético de Madrid y no por el conjunto azulgrana. “Recién una persona me decía que se vaya al Barcelona y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona”, afirmó en el diario AS.