El equipo que quiere traer a Greenwood de regreso a LaLiga

Mason Greenwood, al que el Atlético de Madrid ya sondeó cuando jugaba en el Getafe, ha aupado al Olympique de Marsella hasta el liderato en la Ligue 1 tras anotar cuatro goles ante el frente al Le Havre. Es por ello por lo que el conjunto rojiblanco ha reactivado su interés por el atacante de 24 años.

Así lo asegura SportMediaset, que no descarta que el Atlético de Madrid presente una oferta al Olympique de Marsella por Mason Greenwood en enero. A favor de este movimiento jugarían los 7 goles y las 4 asistencias registradas por el inglés en los 10 partidos que ha disputado en el presente curso. En contra, su tasación. Y es que el Olympique de Marsella, que pagó 26 millones de euros por él al Manchester United, ha tasado en 75 millones a Mason Greenwood.

Los registros de Greenwood que no han pasado desapercibidos para el Atlético de Madrid

Mason Greenwood, por su parte, podría ver con buenos ojos regresar a LaLiga EA Sports, donde relanzó su carrera tras su paso por el Manchester United. En aquella temporada en el Getafe, marcó 10 tantos y repartió 6 asistencias en los 36 encuentros que disputó.

En el Olympique de Marsella, al que llegó la temporada pasada, anotó 22 goles y repartió 5 asistencias en los 36 partidos en los que participó el curso anterior. No es de extrañar que ante estos registros el Atlético de Madrid haya reactivado su interés en Mason Greenwood. ¿Moverá ficha por él en enero? ¿Lo hará el próximo verano?