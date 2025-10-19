El equipo que amenaza con sacar a Carlos Álvarez del Levante

El Levante ha encontrado en Etta Eyong y en Carlos Álvarez a su ataque ideal. Si bien fichó al primero al Villarreal en verano, al segundo logró retenerle en sus filas pese a que el Benfica trató de hacerse con sus servicios este verano. Ahora es el Bayer Leverkusen, que ha recobrado el vuelo tras la llegada de Kasper Hjulmand a su banquillo en sustitución de Erik Ten Hag, el que amenaza la continuidad del futbolista de 22 años en el Levante.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que señala que el conjunto alemán tratará de hacerse con sus servicios en el mercado invernal. El Levante, por su parte, al igual que hizo ante el interés del Benfica, podría volver a remitirse a su cláusula de rescisión, lo que obligaría al Bayer Leverkusen a pagar 25 millones de euros para reforzarse con Carlos Álvarez de cara al segundo tramo de la temporada.

Cuestionado en verano por el interés del Benfica por Carlos Álvarez, Héctor Rodas, director deportivo del Levante, dijo: “No hay ninguna propuesta en firme. En principio sí, nos remitimos a la cláusula”. “Nosotros confiamos mucho en él, es nuestro jugador franquicia y vamos a ver qué pasa”, añadió entonces.

Los registros de Carlos Álvarez con el Levante que no han pasado desapercibidos para el Bayer Leverkusen

Carlos Álvarez venía de lograr el ascenso con el Levante, equipo para el que anotó 7 goles y repartió 11 asistencias en los 43 partidos que disputó. En el presente curso, por su parte, el atacante, que tiene contrato hasta 2027, ha marcado 2 tantos y repartido una asistencia en los 8 encuentros que ha disputado hasta la fecha, unos registros que no han pasado desapercibidos para el Bayer Leverkusen.