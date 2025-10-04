La ventaja del Atlético frente al Real Madrid en la puja por la perla del Manchester United

Si Ruben Amorim está cuestionado como entrenador del Manchester United es, además de por tener a su equipo en decimocuarta posición, por la poca bola que está dando a Kobbie Mainoo, centrocampista de 20 años en el que el club tiene depositadas grandes esperanzas. Tanto es así que en Old Trafford rechazaron cederle al Nápoles esta temporada. No obstante, de no tener mayor protagonismo, Atlético y Real Madrid intentarán cerrar el fichaje de Kobbie Mainoo el próximo verano aprovechando que entrará en su último año de contrato con el Manchester United.

Así lo asegura el Daily Mail, que señala que el Nápoles también pujaría por el inglés, que ya ha sido internacional con su selección en diez ocasiones.

Respecto a las posibilidades de que Kobbie Mainoo recale en LaLiga EA Sports, el Atlético tendría una ventaja sobre el Real Madrid a la hora de hacerse con sus servicios, y es que comparte agencia de representación con Pablo Barrios y con Álex Baena.

Atlético de Madrid y Manchester United podrían intercambiar cromos

Además, el Atlético de Madrid podría aprovecharse el interés del Manchester United por Conor Gallagher, al que quiere como recambio de un Casemiro que no seguirá la próxima temporada. Así pues, podría utilizar al ex del Chelsea para abaratar el precio de un Kobbie Mainoo que tiene un valor de mercado de 50 millones de euros según Transfermarkt.

“Como ocurre con muchos jugadores en este momento, el Mundial supone una complicación o preocupación añadida. Gallagher es uno de esos jugadores que, si juega con regularidad y ofrece su mejor nivel, sería un firme candidato para su selección, así que no se puede pasar por alto esa cuestión. Me han dicho que al jugador le encantaría volver a ser importante en el Atlético de Madrid y esa es su prioridad, pero los clubes están muy interesados ​​en él y es un jugador al que hay que seguir de cerca para enero”, comentó sobre la posibilidad de que Conor Gallagher abandone el Atlético de Madrid Graeme Bailey, periodista de TBR Football, que también colocó al Crystal Palace, al Newcastle, al Tottenham y al Everton tras sus pasos.