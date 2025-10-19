El sorprendente equipo que quiere fichar a Vitor Roque

A sus 20 años, Vitor Roque ha resurgido en el Palmeiras demostrando que el Barcelona tuvo poca paciencia con él. Y es que el conjunto azulgrana dio por buena la oferta de 25,5 millones de euros que el equipo brasileño presentó por el delantero cuando éste jugaba en el Betis en calidad de cedido. Ahora Vitor Roque ha anotado 16 goles y repartido 4 asistencias en los 45 partidos que ha disputado con el Palmeiras despertando el interés del Chelsea, equipo con el que podría regresar a Europa.

Según Mundo Deportivo, el Chelsea quiere fichar a un Vitor Roque que está haciendo méritos para ir al Mundial antes de que su cotización suba. Actualmente, según Transfermarkt, su valor es de 20 millones de euros, aunque el Palmeiras pediría mucho más dinero por él.

Deco y el decepcionante paso de Vitor Roque por el Barcelona

Sobre el fichaje de Vitor Roque, Deco, director deportivo del Barcelona, dijo en su día en ge.com: “No nos equivocamos en el concepto, porque Robert Lewandowski tenía entonces 34 o 35 años y ya pensábamos en su relevo de cara al futuro. Esa es la idea por la que fichamos a Vitor”.

“Es un futbolista que se mueve muy bien entre líneas, que hacía goles en el Athlético Paranaense. La idea estaba allí y la pusimos en práctica. Después, las cosas pueden funcionar por varias cuestiones que no controlas y otras que puedes controlar y no controlamos”, añadió.

Justificando la inversión que el Barcelona hizo por Vitor Roque, 30 millones de euros, señaló: “No es tan cara como dicen”. “La prensa siempre especula, pero se tiene que tener en cuenta el valor del futbolista y que acabamos recuperando la mayor parte de la inversión realizada, por lo que nunca ha sido un problema ”, explicó Deco.

“Para mí, su proceso de llegada fue complicado porque se realizó en enero y esto le perjudicó; fue un error”, continuó. Responsabilizando a Xavi Hernández de lo sucedido, indicó: “Oímos siempre la opinión del entrenador en las decisiones que tomamos. Cuando se lesionó Gavi, por temas de fair play financiero, no podíamos traer ningún futbolista importante para esta posición. Fue entonces cuando adelantamos seis meses la llegada y el proceso de adaptación de Vitor Roque, lo que tendría que haber ocurrido en verano, en el inicio de esta temporada. Nos equivocamos”.

“Faltó un poco de adaptación y un poco de cuidado general. Y no lo digo solo por parte del propio club, sino también por no identificar algunos problemas que estaba teniendo, tanto de adaptación como mentales. No fuimos capaces de ayudarlo en ese sentido”, lamentó.

Por último, sobre la venta de Vitor Roque, declaró: “Vitor se fue al Betis, que es un club con una exigencia muy grande, pero entonces fueron él y sus agentes quienes decidieron volver a Brasil. Lo aceptamos porque lo que nos importa es que él esté bien y que se reencuentre, porque es un chico con un talento enorme”.