Güiza, tras ver a su hijo en televisión hablando de su entrevista con Pedrerol: “Que trabaje más”

Cristian, el hijo mayor de Dani Güiza, fruto de su relación con Rocío Aranda, acudió a la televisión para hablar de su padre después de la entrevista que concedió a Josep Pedrerol. Molesto al ver cómo su hijo se ponía nuevamente ante las cámaras para hablar de él, el delantero no dudó en darle un tirón de orejas. “Claro que se echa de menos a un hijo, pero que trabaje más”, dijo.

Por su parte, Cristian dijo sobre Dani Güiza en Fiesta: “A día de hoy no tenemos un contacto tan cercano como teníamos antes. La última vez que fui a verlo fue en la Feria de Sanlúcar de Barrameda, fui a hacerle una visita porque tengo una hermana pequeña y tenía muchas ganas de verlos. Lo noto distante”.

Sobre cuándo se habían distanciado padre e hijo, señaló: “Al cumplir los 18 años me fui a estudiar una carrera a Madrid y ahí ya noté más distante a él y a su familia. Me quedaba en un piso de Sanlúcar cuando volvía en vacaciones de Navidad o verano”.

A Güiza no le gusta que su hijo salga en televisión

Cristian aprovechó la ocasión para aclarar que el distanciamiento con Dani Güiza se produjo antes de su primera aparición en televisión. “Desde que me vine a Madrid, siempre le dije que iba a trabajar. He estado trabajando fatal este verano en un chiringuito de El Palmar y durmiendo en una furgoneta sin aire. Yo ahora vivo con mi madre y tengo que ayudarla”, afirmó.

Por su parte, su madre, Rocío Aranda, también intervino en el programa, donde declaró: “La realidad la sabemos muy poquitas personas. Mi hijo sabe muy bien lo que es vivir en un mundo y en otro. Mientras la vida me dé salud, a mi hijo no le va a faltar un plato de comida, es un trabajador como nadie”.