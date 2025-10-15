El fichaje que Bordalás ha descartado para el Getafe

El Getafe, que ya inscribió a Allan Nyom con el mercado ya cerrado, iba a hacer lo propio con Patrick Bamford aprovechando que el ex del Chelsea se encontraba sin equipo desde que el pasado 28 de agosto el Leeds rescindiera su contrato. Sin embargo, el delantero de 32 años finalmente no recalará en el conjunto azulón ya que José Bordalás se ha opuesto a la operación.

Con su equipo undécimo en la clasificación, el técnico alicantino prefiere reservar la ficha que ocuparía Patrick Bamford de cara al mercado invernal por si el Getafe estimase oportuno reforzarse de cara al segundo tramo del campeonato.

La trayectoria de un Patrick Bamford que no fichará por el Getafe

Patrick Bamford, que en su día fue comparado con Harry Kane por su altura, fichó por el Chelsea en 2012, aunque sin sitio en el conjunto inglés fue encadenando cesiones hasta que en 2017 el Middlesbrough pagó 6,9 millones de euros por él. Un millón más pagaría por el delantero el Leeds un verano después. Con este último equipo Patrick Bamford vivió su mejor temporada en la campaña 2020-2021, en la que anotó 17 goles y repartió 7 asistencias. Por contra, el curso anterior, Patrick Bamford apenas superó los 300 minutos de juego en los que no anotó ningún gol ni repartió asistencia alguna. Tras siete años en el Leeds, con el que logró dos títulos y dos ascensos, anotando 23 goles en los 75 partidos de Premier que disputó, Patrick Bamford se encuentra sin equipo desde que el pasado 28 de agosto el conjunto inglés rescindiera su contrato.