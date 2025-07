El sorprendente equipo con el que va a entrenarse Lucas Pérez

Lucas Pérez, sin equipo tras su paso por el PSV, quiere volver a jugar en España, y precisamente en España va a entrenarse. Lo hará de la mano del Racing de Ferrol, aunque el delantero de 36 años lo hará a la espera de una oferta para volver a jugar en LaLiga EA Sports.

“¿De momento ofertas? No lo sé, eso lo lleva mi agente. A mí lo que me preocupa es disfrutar de las vacaciones, desconectar un poco de todo esto, ver a mi hijo, estar con él y oye, a ver si viene una nueva aventura, que me gustaría mucho. Tengo muchas ganas y muchas ilusiones puestas. Aparte me mantengo en forma eh, sigo manteniéndome en forma. Bueno, sí, me gustaría. Me gustaría jugar en LaLiga, volver a la liga española. Sí, me gustaría. Creo que sería mi objetivo principal. Pero bueno, como te estoy diciendo esto, mañana después nunca sabes dónde puedes acabar”, decía Lucas Pérez semanas atrás al ser preguntado por su futuro en una entrevista para MARCA.

¿Por qué Lucas Pérez va a entrenarse con la Ponferradina?

Si Lucas Pérez va a entrenarse con la Ponferradina es por la amistad que le une a su técnico, Pablo López. Anteriormente se le vio con un preparador físico en A Coruña.

La salida de Lucas Pérez del Deportivo

Respecto a su salida del Deportivo de la Coruña, Lucas Pérez comentó en dicha entrevista: “Me fui porque no querían que estuviera allí. Ya lo he sentido. Llevaba un año y medio que no nos entendíamos. Había mucho desgaste, como dije, porque no entendía nada, porque en este caso Lucas a lo único que fue allí fue a ayudar. No fue ni tema económico ni tema de focos ni tema que me fuera a repercutir a mí beneficiosamente. Fue única y exclusivamente debido al amor que le tengo a mi ciudad y al amor que le tengo al Deportivo de La Coruña. Y como estaba pasando por una situación deportiva mala, socialmente era la mejor casi de toda la historia, consideraba que era el momento de ayudar”.