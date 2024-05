El guardameta español al que el Rayo Vallecano quiere como recambio de Dimitrievski

Stole Dmitrievski jugará a partir de la próxima temporada en el Valencia, club en el que recalará a coste cero en verano tras no haber alcanzado un acuerdo con el Rayo Vallecano para su renovación. Este movimiento obligará al conjunto franjirrojo a fichar a un nuevo portero y se ha fijado en Juan Soriano, del Tenerife para ello. Además del Rayo Vallecano, el Sevilla también estaría interesado en el que fuera su canterano.

Y es que, al igual que Stole Dimitrievski, Juan Soriano termina contrato con el Tenerife a final de temporada. Tras una gran campaña, en la que ha encajado 38 goles en 39 encuentros, podría recalar a coste cero en el Rayo Vallecano, donde tendría abiertas de par en par las puertas de la titularidad. El guardameta de 26 años también podría regresar a la que fue su casa, al Sevilla, según Estadio Deportivo; aunque lo haría, en principio, para ser el suplente de Nyland.

Que Juan Soriano recale en el Rayo Vallecano o en el Sevilla podría depender de Nyland

Nyland, de 33 años, con contrato en vigor hasta 2025, se mostraba recientemente en MARCA abierto a seguir más allá de esa fecha, lo que podría hacer que Juan Soriano se decantase por el Rayo Vallecano.

“Sí, obviamente disfruto aquí. Estoy muy contento con el club. He visto antes lo que el club es capaz de hacer con todos los trofeos que ha ganado. A mí también me gusta ganar, así que creo que es una buena combinación. Definitivamente es uno de los mejores clubes de España, así que estoy muy feliz de estar aquí y quiero jugar tanto como sea posible para poder rendir como lo hago ahora, e incluso mejorar y creo que he tenido la suerte de poder mejorar. Pienso que José, mi entrenador de porteros, también ha sido muy bueno conmigo, he podido aprender cosas nuevas sobre cómo ser portero y creo que lo que hacemos todos los días, todas las semanas, se refleja también en los partidos. Yo y mi familia también disfrutamos mucho de Sevilla, así que sería muy bueno quedarnos aquí el mayor tiempo posible. Estamos hablando de ello en este momento, así que creo que estamos avanzando la conversación y creo que las perspectivas son buenas”, declaró el noruego.