Henry desvela cuál será el siguiente equipo al que entrene Zidane

Zinedine Zidane sigue sin equipo tras su segunda etapa en el Real Madrid, y aunque el galo ha sido relacionado con equipos como el Fenerbahçe tras la salida de José Mourinho, Thierry Henry no tiene ninguna duda de que relevará a Didier Deschamps al frente de la selección francesa tras el Mundial de 2026.

“No sé qué responder. Todos sabemos quién será el nuevo seleccionador. Ustedes lo saben y yo lo sé. Y le deseo lo mejor”, comentó Thierry Henry en CBS, la cadena para la que trabaja, al ser preguntado por Zinedine Zidane.

Zidane se deja querer por la selección francesa

Desde que el pasado 8 de enero Didier Deschamps anunció el fin de su era al frente de la selección tras el Mundial de 2026, el nombre de Zinedine Zidane aparece como el principal favorito a su sucesión y, de forma indirecta, el extécnico del Real Madrid se deja querer.

"Los 'bleus' forman parte de su historia personal. Tiene ganas de cumplir su sueño", asegura el entorno del futbolista al diario Le Parisien.

De forma oficial, Zidane, asentado en Madrid y alejado de la primera línea deportiva, guarda silencio, aunque esas filtraciones dejan claro que el Balón de Oro de 1998 mantiene viva su candidatura. De forma indirecta Zinedine Zidane calienta una candidatura que ya presentó en el pasado.

En junio de 2022, en una entrevista a L'Équipe poco antes del inicio del Mundial de Catar, se mostró convencido de que algún día entrenaría al equipo al que condujo a su primer Mundial en 1998.

Ser seleccionador de Francia "es algo que quiero, claro" y que "ocurrirá algún día", dijo entonces del exinternacional, que agregó: "¿Cuándo? No depende de mi, pero quiero cerrar el círculo con la selección. Conocí la selección como jugador y es una de las mejores cosas que me han pasado".