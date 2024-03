El intercambio que está dispuesto a ofrecer este equipo de LaLiga a la Real Sociedad por Le Normand

Aunque el Atlético de Madrid fichó a Gabriel Paulista en el mercado invernal, le firmó hasta final de temporada. Si bien su continuidad no está descartada de cara al siguiente curso, la que está en el aire es la de un Mario Hermoso que termina contrato a final de temporada. Por ello el Atlético de Madrid peina el mercado en busca de un nuevo central y una opción que gusta en LaLiga EA Sports es la de Robin Le Normand, de la Real Sociedad.

Aunque el defensor de 27 años tiene contrato hasta 2026, su cláusula es de 50 millones de euros y el Atlético de Madrid tiene un plan para hacerse con sus servicios por una cantidad inferior. Y es que mantiene una buena relación con la Real Sociedad como lo demostró la cesión de Javi Galán al cuadro txuri-urdin en el mercado invernal. Y precisamente al lateral es al que podría ofrecer el Atlético de Madrid para rebajar el precio de Robin Le Normand. Así lo asegura MARCA, que señala que el conjunto rojiblanco podría alcanzar los 40 millones de euros por el internacional español.

¿Estará dispuesto a cambiar Le Normand la Real Sociedad por el Atlético de Madrid?

Cabe señalar que en su día, en una entrevista para Mundo Deportivo, Robin Le Normand se mostró abierto a terminar su carrera en la Real Sociedad: “La Real es donde me formé, donde tuve mi segunda oportunidad, donde me convertí en un jugador profesional y donde cumplí mi sueño. Tú y yo sabemos que en el fútbol no sabes lo que puede pasar, pero ser un ‘one club man’ en la Real sería algo muy grande para mí. Muy bienvenido”.