Kiko Femenía no seguirá en el Villarreal

El Villarreal y el futbolista Kiko Femenía separan sus caminos, tras no haber llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del defensa, según han confirmado a Efe ambas partes en la negociación. El lateral alicantino es uno de los tres futbolistas, junto a Raúl Albiol y Eric Bailly, que finaliza contrato este próximo 30 de junio, por lo que ambas partes negociaron una renovación para una posible continuidad del futbolista.

El club y representantes del jugador habían estado reunidos las últimas semanas negociando la posibilidad de una ampliación por dos temporadas, aunque finalmente no se ha llegado a un acuerdo, si bien ambas partes no cierran la puerta definitivamente, emplazándose a la posibilidad de que conforme vaya avanzando el mercado puedan volver a sentarse si no hab nncontrado mejores opciones.

El Villarreal tendrá que fichar un sustituto para Kiko Femenía

Por ello, el Villarreal deberá buscar ahora en el mercado un nuevo lateral derecho, ya que a día de hoy solo contaría con el canterano Pau Navarro.