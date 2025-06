El Celta se adelanta al Girona y al Valencia y cierra su tercer fichaje

Ferran Jutglà, que recientemente había sido relacionado con el Girona y con el Valencia, finalmente regresará a LaLiga EA Sports de la mano del Celta de Vigo. El conjunto gallego utilizará parte del dinero que ha recibido por el traspaso de Fer López al Wolverhampton para adquirir en propiedad al atacante de 26 años en propiedad. Será el tercer fichaje del Celta de Vigo tras los de Radu e Ilaix Moriba. Además, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el cuadro celeste tendría ya un acuerdo para hacerse con Bryan Zaragoza, aunque ahora deberá hacer lo propio con el Bayern de Múnich.

Parte del dinero que el Celta pagará por Ferrán Jutglà irá a parar a las arcas del Barcelona

En lo que respecta a Ferrán Jutglà, el Celta de Vigo pagará 7 millones de euros al Brujas por su fichaje según Mundo Deportivo. Parte de ese dinero, en concreto 200.000 euros, irá a parar a las arcas del Barcelona, que se reservó un 10% de plusvalía cuando en 2022 se desprendió de él.

Abierto a volver a LaLiga EA Sports, Ferran Jutglà declaraba recientemente: “Me gustaría ir a un club que confiara en mí y dar un paso adelante en mi carrera profesional”. “Llevo tres años ahí (Bélgica), tengo todavía un año de contrato, pero nunca se sabe. Me gustaría una nueva aventura aquí. Todavía no hay ofertas, por el momento ha acabado la temporada y ya veremos”, añadió.

Ferran Jutglà ha disputado esta temporada 54 partidos con el Brujas, con el que ha anotado 14 goles y repartido 7 asistencias.