Deco expone las condiciones para que el Barcelona acometa el fichaje de Nico Williams

Deco, director deportivo del Barcelona, ha admitido que "si las circunstancias de Nico Williams se dan", el club catalán intentará el fichaje del extremo del Athletic.

En una entrevista con La Vanguardia, el máximo responsable del fútbol azulgrana ha explicado que el Barcelona de Hansi Flick necesita reforzar la demarcación de extremo izquierdo.

"Como extremos solo tenemos a Lamine y a Raphinha y cuando no tenemos a Lamine o Raphinha, el nivel del equipo baja. Después los nombres para reforzar esta posición están en función del precio y de la calidad", ha dicho.

Y sobre la posibilidad de que el elegido sea Nico Williams, Deco ha comentado que lo principal para acometer un fichaje con el Barcelona es que el jugador "crea en el proyecto".

"Lo de Nico no se dio la temporada pasada, aunque para mí entonces era más prioritaria la operación de Dani Olmo. Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir. Si las circunstancias de Nico se dan, pues vamos a intentarlo", ha resumido.

Preguntado sobre si esas circunstancias es que haya espacio salarial para inscribirle, el ejecutivo del Barcelona ha recordado que en el caso de Nico Willkiams es "muy claro".

Deco: "Nico Williams tiene una cláusula, vamos a ver si es posible"

"Tiene una cláusula. Nos hemos reunido con su agente para saber lo que quiere el futbolista y, a partir de ahí, vamos a ver si es posible", ha recalcado.

Más allá de que Nico Williams tenga una buena relación con Lamine Yamal, Deco ha comentado que en el Barcelona se interesan por la armonía en el vestuario.

"Tenemos un vestuario muy bueno. Queremos mantener esto. Lo más importante es que jugadores como Nico o Luis Díaz u otros nombres son futbolistas que quieren venir. Son gente buena, que tienen hambre y ganas de seguir triunfando", ha insistido.

Sin embargo, no cree que esa amistad haya allanado el camino al Barcelona: "No, porque el nombre de Nico ya lo teníamos en la mesa la temporada pasada. La idea de Nico siempre la hemos tenido. El hecho de que sean amigos está bien, pero no le vamos a poner la tarjeta de amigos, esto no es un club de amigos, aquí venimos a trabajar y a intentar ganar".