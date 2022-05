Pedro Porro contesta a la posible infidelidad con la novia de Joao Felix: “Puedo hacer lo que me da la gana..”

El futbolista español Pedro Porro está jugando en el Sporting de Portugal, desde donde ha llamado la atención de Luis Enrique, que alguna vez le ha convocado. El lateral está haciendo una buena temporada y va a continuar en el conjunto de Lisboa, pese a que hubo rumores de que podía volver a jugar en un equipo español. Él está a gusto allí, ha encontrado su sitio y no le apetece moverse. Sin embargo, estos días ha estado de actualidad por otra cosa que no es el fútbol. De repente, sin que nadie sepa muy bien por qué en las redes han empezado a correr vídeos en los que se ve la buena relación que tiene con Magui Corceiro, que se supone que es la novia del jugador del Atlético, Joao Felix. En uno dicen que están en una discoteca, aunque es difícil apreciar nada y en otro se ve con claridad cómo la busca entre la grada para darle una camiseta que le están pidiendo un montón de niños.

Havia muita gente a querer a camisola mas parece que o Porro sabia a quem dar 😏 pic.twitter.com/7dquGesxqF — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) May 15, 2022

A partir de ahí y sin más datos ni preguntar nada más, en las redes sociales se ha empezado a hablar de muchas cosas, d de la relación de Magui Corceiro con Joao Felix y con Pedro Porro, se han comenzado a publicar memes y hablar sin tener mucho o en realidad ningún conocimiento del asuntos. Ambos se lo han intentado tomar con humor, pero como sucede con estas cosas, al final es difícil controlarlo. Por eso, Pedro Porro ha escrito una declaración en sus redes sociales: “La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda… Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas… Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejad de manchar la imagen de los tres, que no es así”.